Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. İlçede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçiyor.

BAŞKALE'DE EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İlçe merkezinde park edilen bazı araçlar kara gömülürken, beyaz örtüyle birlikte ilçede güzel görüntüler de oluştu.

Harun AKSU/BAŞKALE (Van),

Harun AKSU/BAŞKALE (Van),



