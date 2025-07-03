Başkale'de İran'dan Getirilen 97 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Başkale'de İran'dan Getirilen 97 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde, düzenlenen iki operasyonda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 2 operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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