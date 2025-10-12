Başkale'de Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K hakkında adli işlem yapıldı.