Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi

Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi
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Van'ın Başkale ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Erdoğan, daha sonra Şehit Abdülhamit Erdaş'ın ailesini ve Gazi Nadir Yılmaz'ı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin hakları ödenmez, onların emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz devletimizin ve milletimizin en kıymetli değerleridir. Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve toplumda millet olma şuurunun şekillendiği günlerdir." dedi.

Programa, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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