Başkale'de Araziye Gizlenmiş Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Havacılık ve Bomba İmha şubelerince ortak yapılan çalışmada, 24 Ağustos'ta ilçedeki arazide arama yapıldı.

Aramada, araziye gizlenmiş 7,62 milimetre çapında 180 fişek, 5 savunma tipi el bombası, 4 G3 piyade tüfeği şarjörü, G3 piyade tüfeği ele geçirildi.