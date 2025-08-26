Başkale'de Araziye Gizlenmiş Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Başkale'de Araziye Gizlenmiş Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda araziye gizlenmiş 180 fişek, 5 el bombası ve G3 piyade tüfeği ele geçirildi. Operasyon, kanun ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Havacılık ve Bomba İmha şubelerince ortak yapılan çalışmada, 24 Ağustos'ta ilçedeki arazide arama yapıldı.

Aramada, araziye gizlenmiş 7,62 milimetre çapında 180 fişek, 5 savunma tipi el bombası, 4 G3 piyade tüfeği şarjörü, G3 piyade tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.