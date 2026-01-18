Haberler

Van'da 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlık mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
