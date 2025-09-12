Başkale'de 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen arazi arama-tarama faaliyeti sonucunda toplamda 106 kilo 714 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Çalışmada arazide 56 kilo 414 gram skunk ile 50 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
