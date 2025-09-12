Başkale'de 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Çalışmada arazide 56 kilo 414 gram skunk ile 50 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel