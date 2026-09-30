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BASK, 8 Ekim'deki KPDK öncesi kamu çalışanları ve emeklilerin taleplerini açıkladı

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BASK, 8 Ekim'deki KPDK öncesi kamu çalışanları ve emeklilerin taleplerini açıkladı
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BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim'de toplanacak KPDK öncesinde kamu çalışanları ve emeklilerin taleplerini açıkladı. Öğretici, KPDK'nın temennilerin konuşulduğu değil, hakların iade edildiği icraat masası olması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim 2026'da "Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemiyle toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu öncesinde kamu çalışanları ve emeklilere ilişkin taleplerini açıkladı. Öğretici, KPDK toplantısının "temennilerin konuşulduğu değil, hakların iade edildiği icraat masası" olması gerektiğini ifade etti.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim'de yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yıllardır çözülemeyen sorunlarının artık temenni cümleleriyle geçiştirilemeyeceğini belirten Öğretici, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin kaybedecek vakti kalmamıştır" dedi.

BASK'ın öncelikli taleplerini sıralayan Öğretici, kamu işçilerine ödenen ikramiye ve tediye haklarının memurlara da tanınmasını, tüm kamu görevlilerine yılda iki kez ikramiye ödenmesinin yasal güvenceye bağlanmasını istedi.

Memurların sendika üyeliği ve istifa işlemlerinin de işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılabilmesi gerektiğini belirten Öğretici, seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulmasını ve emeklilerin hak kayıplarının önlenmesini talep etti.

Personel sistemindeki ücret dengesizliğinin de giderilmesi gerektiğini vurgulayan Öğretici, "8 Ekim'deki KPDK toplantısının sadece temennilerin konuşulduğu değil, hakların iade edildiği icraat masası olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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