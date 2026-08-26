Konaklama Tesislerine Yeni Standartlar

Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal haricindeki nedenlerle devredilemeyecek.

Belgenin bu hükme aykırı şekilde devredildiğinin tespiti halinde valilikçe işlem yapılacak.

Basit konaklama tesisleri için asgari nitelikler belirlendi

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle basit konaklama tesislerinde aranacak asgari nitelikler de düzenlendi.

Buna göre, kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesiste yiyecek ve içecek servisi yapılması halinde malzemelerin, saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek şekilde uygun ısıda muhafaza edilmesi gerekecek.

Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikası bulunan personel istihdam edilecek. Ayrıca tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması ve haşerelerle düzenli mücadele yürütülmesi zorunlu olacak.

Yüzme havuzlarına yönelik şartlar

Düzenlemeyle yüzme havuzu bulunan basit konaklama tesislerinde de çeşitli standartlar getirildi.

Buna göre, havuzların zemin ve duvarlarının uygun ve nitelikli malzemeyle kaplı olması, çevresinde taşma oluğu veya aynı işlevi gören benzer sistemin bulunması ve suyun sürekli temizliğini sağlayacak filtrasyon ve dezenfeksiyon sisteminin kurulması gerekecek.

Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması bulunacak. Havuzlarda emniyet basamakları ile derinliğin değiştiği her kademede ölçülerin gösterilmesi şartı aranacak.

Çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuz bulunması gerekecek. Havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levhanın bulunması, soyunma kabini ve duşun yer alması da zorunlu olacak.

Tesislerde havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az iki sertifikalı cankurtaran bulundurulacak.

Sadece 12 yaş ve üzeri müşterileri kabul eden konaklama tesislerinde, bu pazarlama ve işletme politikasının müşterilere önceden bildirilmesi şartıyla çocuk havuzu aranmayacak. Ancak tesisin bu politikasını değiştirmesi halinde, yeni uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapılması gerekecek.

Eğlence havuzlarına da düzenleme yapıldı

Tesislerde kaydırak, şelale, dalga havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuzların bulunması halinde de çeşitli güvenlik şartları uygulanacak.

Eğlence havuzlarının faal olduğu zamanlarda düzen ve emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulacak.

Havuz çevresinde kaymayı önleyici zemin kaplaması bulunacak, suyun sürekli temizliğini sağlayan sistem kurulacak ve havuz kullanım kuralları Türkçe ile en az iki yabancı dilde levhayla belirtilecek.

Odalarda bulunması gerekenler belirlendi

Yönetmelikle basit konaklama tesislerinin yatak odalarında bulunması gereken asgari donanımlar da belirlendi.

Buna göre, odalarda standartlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme ile perde veya benzeri düzenleme bulunacak.

Oda kapılarında elektronik kilit bulunmaması halinde ilave kilit sistemi yapılacak.

Banyolarda ise suyun yayılımını engelleyici eşik veya benzeri düzenleme, duş kabini veya duş perdesi, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun bulundurulması gerekecek.

Yönetmelikle ayrıca plaj işletmeleri ve basit konaklama tesislerinin belirlenen nitelikleri sağlamasının zorunlu olduğu hükme bağlandı. Bu belgelere sahip tesislerin denetimlerinde Bakanlık kontrolörlerinin de görev alması düzenlendi.

Yeni asgari niteliklere ilişkin hükümler 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA