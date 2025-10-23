Haberler

Başiskele'de Zeytin Hasadı Öğrencilerle Gerçekleşti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Kaymakam Soner Şenel öncülüğünde, ortaokul öğrencileri zeytin ağaçlarını hasat etti. Toplanan zeytinlerin bir kısmı okulda kullanılacak, fazlası ise okul bütçesine katkı sağlayacak.

Kocaeli'de, Başiskele Kaymakamlığı bahçesinde bulunan zeytin ağaçları, Kaymakam Soner Şenel ve ortaokul öğrencilerince hasat edildi.

Kaymakamlık bahçesindeki zeytin ağaçlarının bu yılki hasadı, hafızlık eğitimi de verilen Başiskele İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri tarafından yapıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Şenel, öğrencilerle ağaçlardaki zeytinleri topladı.

Toplanan zeytinlerin bir kısmı okul yemekhanesinde kullanılacak, fazlası okul bütçesine kazandırılacak.

Kaymakamı Şenel, gazetecilere, kaymakamlık bahçesindeki yaklaşık 4 bin metrekarelik alanın zeytin ağaçlarıyla yeşertilmesi çalışmasının hayata geçirildiğini belirterek, zeytin ağaçlarının da meyve verir hale geldiğini söyledi.

Zeytinleri öğrencilerle hasat etmek istediklerini aktaran Şenel, "Çocuklarımızı buraya çağırdık öncesinde onlara zeytinle ilgili zirai faaliyetlerin nasıl yapıldığını aktardık. Şimdi çocuklarımız zeytinleri toplayacaklar. Yıl boyunca kahvaltılarında ya da günlük öğünlerinde bunları tüketecekler. Faaliyetle hem öğretmek, hem eğitimin bir parçasına ziraatı koymak hem de bahçemizdeki zeytinleri de ekonomiye katkı olarak sunmak istedik. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Coşkulu bir şekilde zeytinleri topluyorlar." ifadesini kullandı.

Başiskele Kaymakamlığı AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk de geçen yıl olduğu bu yıl da 41 zeytin ağacını öğrencilerle toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
