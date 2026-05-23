Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Tırda hasar oluşurken, dökülen kimyevi maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Murat S. idaresindeki 41 ARS 361 plakalı tır, Yeniköy köprülü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken tırda hasar oluştu.
Tırdan dökülen kimyevi maddenin yoldan temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Gök