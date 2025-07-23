Başiskele'de İnşaat Halindeki Apartmanda Yangın Çıktı

Başiskele'de İnşaat Halindeki Apartmanda Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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