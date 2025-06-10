Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Diyarbakır'da Dini Nikahlı Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan Elif Kaymaz (28), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan Elif Kaymaz (28), hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Hudeyda Baran Alacabey, akşam saatlerinde evine döndüğü sırada dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz'ı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Hudeyda Baran Alacabey, dışarı çıkardığı kadını çevredekilerin de yardımıyla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Elif Kaymaz, olay günü hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 3 mermi kovanı bulundu. Şüphe üzerine Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alındı. Alacabey, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Elif Kaymaz'ın cenazesi otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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