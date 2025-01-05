Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Belediye ve karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek kesimler ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte Belediye, İlçe Özel İdare ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları başladı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel