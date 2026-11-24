Başçiftlik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belde Belediye Başkanı Cansoy Erarslan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösteriler, beğeni topladı.
Program, öğretmenlere yönelik iyi dileklerin iletilmesi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanmasının ardından sona erdi.