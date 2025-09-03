Başarılı Öğrencilere Altın Hediyesi

Haberler

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı gösteren öğrencilere altın hediye edildi. Törende Kaymakam Erdinç Dolu, dereceye giren öğrencileri ve ailelerini kutlayarak, başarılarının ödüllendirildiğini belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere altın hediye edildi.

Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, sınavlarda dereceye giren öğrenciler ile aileleri ve öğretmenlerini kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da 32 öğrencinin çalışarak emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

Kadirli Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Soner Topalhan'ın konuşmasının ardından öğrencilere gram ve çeyrek altın hediye edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
