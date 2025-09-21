Başarılı Öğrencilerden Talas Belediyesi'ne Ziyaret

Haberler

Talas Belediyesi'nde 7/24 Kütüphane'den faydalanarak üniversite sınavını kazanan öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Yalçın, belediyenin eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nde çalışarak üniversite sınavını kazanan öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın, öğrencilerin başarısının Kayseri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kütüphaneleri ile yalnızca bugünün değil yarının da Türkiye'sine yatırım yaptıklarını vurgulayan Yalçın, "Sizler bizim geleceğe uzanan en kıymetli köprülerimizsiniz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Bizim için eğitim yatırımları yalnızca bir hizmet değil geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu kütüphaneler, gençlerimizin hayallerine kavuşmasının en güçlü adresleri oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Yalçın'a teşekkür ederek, belediye kütüphanelerinin kendileri için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Ziyarette, öğrencilere Talas Belediyesi yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi.

Kaynak: AA / Hilal Tekeoğlu - Güncel
