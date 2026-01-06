Msb'de Düzenlenen Törenle TSK'da Başarılı Birlik ve Personel Ödüllendirildi

(ANKARA) – Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katılarak başarılı birlik ve personeli ödüllendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan başarılı birlik ve personelin ödüllendirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığında "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni" gerçekleştirildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da katıldı.

Bakan Güler, törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif etti. Bakan Güler ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Genelkurmay İkinci Başkanı Levent Ergün, Donanma Komutanı Kadir Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran'a "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı" verdi.

Bakan Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada başarılı birlik ve personeli tebrik etti.