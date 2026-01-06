Haberler

Msb'de Düzenlenen Törenle TSK'da Başarılı Birlik ve Personel Ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan başarılı birlik ve personel için bir ödül töreni düzenledi. Törende, çeşitli madalya ve beratlar verildi.

(ANKARA) – Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"ne katılarak başarılı birlik ve personeli ödüllendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan başarılı birlik ve personelin ödüllendirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığında "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni" gerçekleştirildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da katıldı.

Bakan Güler, törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na "TSK Şeref Madalyası ve Beratı" taltif etti. Bakan Güler ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Genelkurmay İkinci Başkanı Levent Ergün, Donanma Komutanı Kadir Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran'a "TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı" verdi.

Bakan Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada başarılı birlik ve personeli tebrik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

Hava eksi 17'yi görünce zemini korumak için çareyi böyle buldular
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Güzide Duran duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! 2 ünlü isim tanık olarak dinlenecek