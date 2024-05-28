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Başakşehir ve Arnavutköy'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası kapsamında Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde çocuklar geleneksel oyunlar oynadı ve gösteriler sergiledi.

Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" kapsamında Başakşehir'de Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar mendil kapmaca ve sandalye kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

İlkokul öğrencilerinden oluşan saz ekibinin sunduğu müzik dinletisinin ardından çocuklar, Kafkas dansı gösterisi yaptı.

Eğlencenin sonunda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Şenliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arnavutköy'de ise İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla şenlik yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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