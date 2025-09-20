Haberler

Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

Ateşkes umutlarını bitiren saldırı! Füzelerle vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.