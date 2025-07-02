Başakşehir'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Başakşehir Belediyesi ile hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, İstanbul'da her hafta 1 sağlık merkezi açılışı yapıldığını söyledi.

Gül, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için mahalle ölçeğinde aile sağlık merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiğini dile getirerek, "Yıl sonuna kadar inşallah 100 yeni aile sağlık merkezini tamamlamış olacağız. Gelecek sene de yine bu tempoyla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, onun liderliğinde inşallah sağlıktan eğitime vatandaşımızı ilgilendiren her konuda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2002 yılında İstanbul'daki toplam hastane yatak sayısının 19 bin 715 olduğunu belirtti.

Güner, o dönemde çok yataklı koğuş sisteminin kullanıldığını ifade ederek, "Bugün, bu sayı 45 bin 471'e ulaştı. Yatakların 30 bini tek ve çift kişilik odalardan oluşuyor. Her biri otel konforunda hizmet veriyor." diye konuştu.

İstanbul'un sağlık hizmetlerinde uluslararası cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Güner, dünyanın 200 ülkesinden hastaların sağlık hizmeti almak için kente geldiğini, bunun sağlıktaki başarının önemli bir göstergesi olduğunu anlattı.

Kentte 2002 yılında sadece 212 sağlık ocağı bulunduğunu, bugün ise bu sayının 1096'ya ulaştığını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin himayelerinde yürütülen 'İyiliğin Bin Hali' projesiyle birlikte bu yıl 100 yeni aile sağlığı merkezinin daha açılması hedefleniyor. Açılan aile sağlığı merkezlerinde sadece aşı ve gebe takibi hizmeti sunulmuyor. Aynı zamanda kanser taramaları, kronik hastalık takibi ve ileri tetkikler de yapılıyor. Aile sağlığı merkezleri hastanelere randevusuz ulaşımda da önemli bir işlevi bulunuyor. İstanbul genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin hastane randevusu aile hekimlerine tanımlanmış durumda. Ancak bu kapasitenin sadece yüzde 20'si kullanılıyor."

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ilçenin her mahallesine sağlık yatırımı kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki sağlık ocağı kapasitesinin daha da artırılması için çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Kartoğlu, "Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız destekle yeni sağlık merkezlerini kısa sürede tamamlayarak hedeflenen kişi başına düşen sağlık hizmeti ortalamalarına ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Duanın ardından Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için kurdele kesildi.