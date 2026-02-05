Haberler

Başakşehir'de TIR, otomobile arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir TIR otomobile arkadan çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı ve yoğunluk oluştu.

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, otomobile arkadan çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

