Başakşehir'de iki araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Başakşehir'de emniyet şeridinde duran tıra çarpan motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Başakşehir'de önce emniyet şeridinde park halindeki tıra, ardından savrularak otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen A.K'nin kullandığı motosiklet, arızalandığı için Başakşehir mevkisinde emniyet şeridinde duran 34 KEP 522 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan motosiklet, bu sırada aynı istikamete giden 34 RYU 40 otomobile vurdu. Kazada, motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, A.K'nin cesedi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
