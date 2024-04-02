Başakşehir'de iş yerlerine bombalı saldırı

İstanbul Başakşehir'de Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevreyi incelemeye aldı ve kaçanların yakalanması için soruşturmaya başladı.

İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI

Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.