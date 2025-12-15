Haberler

Başakşehir'de çekyat malzemeleri yüklü hafriyat kamyonu devrildi

Güncelleme:
Başakşehir'de çekyat malzemeleri yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İkitelli Bağlantı Yolu'nda Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de çekyat malzemeleri yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

İkitelli Bağlantı Yolu'nda Ahmet K. idaresindeki 34 KKA 907 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşı istikametine doğru devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yolun Ankara istikameti, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kamyon ile yola saçılan çekyat malzemelerinin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
title