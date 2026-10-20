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Başakşehir'de drift atarken başka araca çarpan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

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Başakşehir'de drift atarken başka araca çarpan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de drift atarken başka araca çarpan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
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Başakşehir'de 11 Ekim pazar günü saat 17.00 sıralarında drift atan otomobil savrularak arkada seyreden bir otomobile çarptı. Sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

BAŞAKŞEHİR'de drift atan otomobil savrularak arkada ilerleyen araca çarptı. Sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise trafikten men edildi.

Olay, 11 Ekim günü pazar günü saat 17.00 sıralarında Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem Can idaresindeki 34 GEU 155 plakalı araç, drift atarak arkasında seyreden bir otomobile çarptı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilen sürücü yakalandı. Sürücüye 140 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Diğer yandan Görkem Can'ın kullandığı araç trafikten men edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sürücünün drift attığı ve seyir halindeki otomobile çarptığı anlar ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift atarken aracın savrulduğu anlar görülüyor. Savrulan araç arkada ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarpıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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