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Başakşehir'de daire yangınında itfaiye dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında itfaiye, dairede bulunan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi ve yangın söndürüldü.

Başakşehir'de bir binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dairede bulunan 2 kişiyi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA
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