Başakşehir'de daire yangınında itfaiye dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı

Başakşehir'de daire yangınında itfaiye dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında itfaiye, dairede bulunan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi ve yangın söndürüldü.
Başakşehir'de bir binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, dairede bulunan 2 kişiyi dışarı çıkardı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA