Başakşehir'de bir çocuğun darbedilmesine ilişkin yaşı küçük zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de bir çocuğu darbettiği iddiasıyla 13 yaşındaki B.C.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etti.

Başakşehir'de bir çocuğu darbettiği iddiasıyla yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 6 Mart'ta Güvercintepe Mahallesi'nde bir çocuğun darbedilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, kimlik bilgisi belirlenen B.C.C.'nin (13), A.C.B.'yi (14) darbettiği tespit edildi.

Ekipler, 18 yaşından küçük B.C.C.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
