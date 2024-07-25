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Bebeklere "Hacamat" skandalı! O görüntülere soruşturma başlatıldı

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İstanbul'da bebeklere aşı yerine hacamat yapan muayenehaneye soruşturma açıldı. Sosyal medyada verilen ilanda "Çocuklarınıza hem gaz için hem de altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

İstanbul Başakşehir'de, bir muayenehanede bebeklere hacamat yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki muayenehanede "Çocukluk çağı aşılarının yerine uygulanabileceği" iddiasıyla bebeklere hacamat uygulaması yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. Sosyal medyada paylaşılan ilanda ise "Aşı yerine bebek ve çocuklarınıza hem gaz için hem altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

MUAYENEHANEDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, soruşturma kapsamında muayenehanede yaptığı aramada bazı delillere el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığının da konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Salim:

HACAMATÇILAR YORUMLARA ALALIM SİZİ BUYRUNNN....

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