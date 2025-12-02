Başakşehir'de 13 katlı binadaki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de 13 katlı binadaki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki 13 katlı binanın 2. katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.