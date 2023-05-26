Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi: Yangınla ilgimiz yok

Yangınla alakalı traktör fabrikası yönetim kurulu üyesinden açıklama

Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu:

"Yangın, taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı. Başak Traktör ile ilgisi yok"

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Başak Traktör'ün sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıkan yangına ilişkin Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu açıklama yaptı. Bayramoğlu, "Bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı yangın, yani Başak Traktör ile ilgisi yok bu yangının. Çok şükür yaralı veya can kaybı yok" dedi.

Yangın, 25 Mayıs Perşembe günü saat 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde Başak Traktör Fabrikası sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının Başak Traktör ile bir ilgisi olmadığını ve taşeronu olan bir firmada meydana geldiğini belirten Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Çok şükür yaralı ve can kaybı yok"

Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, "Başak Traktör'ün taşeronu olan bir firmada bizim fabrikamıza yakın bir firmada boyahane kısmında küçük bir yangın çıktı. Sağ olsun itfaiyemiz müdahale etti, kısa zamanda söndürüldü. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür yaralı veya can kaybı yok. Dolayısıyla bir sıkıntı yok, her şey kontrol altında. Yangının çıkış sebebini bilemiyoruz şu anda. Onu itfaiye raporu belirleyecek. Yani neden kaynaklandığını şu anda bilmiyoruz. Bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı yangın, yani Başak Traktör ile ilgisi yok bu yangının. Çok kısa sürede yaklaşık yarım saatte söndürüldü ve bir sıkıntı yok şuanda. Soğutma çalışmaları yapıldı. Bizim üretimimiz devam ediyor, bizi aksatacak bir şey değil. Bizim fabrikamız ile ilgili bir şey değil" dedi.