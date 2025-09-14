Haberler

Başak Gürkan Arslan İçin Lokma Dağıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan için Mudanya'da lokma dağıtıldı. Ailesi ve yakınları, faillerin en ağır cezayı almalarını talep etti.

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan için Bursa'nın Mudanya ilçesinde lokma dağıtıldı.

Mudanya Alevi Kültür Derneği'nde düzenlenen etkinliğe Arslan'ın annesi, babası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Celal Gürkan, kızının 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğünü belirterek, "Bunların gün yüzü görmemeleri için en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bunlar topluma zararlı insanlar." dedi.

Anne Makbule Gürkan da faillerin en ağır cezayı almaları gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan tartışmada Arslan, kayınpederi K.A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, K.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.