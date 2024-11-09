Başak Cengiz'in Avukatı, Ceza Onandıktan Sonra Kabri Ziyaret Etti

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in avukatı Mustafa Tırtır, sanığın cezasının onanması üzerine Cengiz'in kabrini ziyaret etti.

Avukat Tırtır, Cengiz'in ailesiyle beraber Karşıyaka Mezarlığı'na geldi. Cengiz'in kabri önünde dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, avukat Tırtır'ın dava sürecinde kendisine, "Başak evladımızın mezarını ancak ceza onandıktan sonra ziyaret edeceğim, başardık demek istiyorum." dediğini aktardı. Avukat Tırtır'ın bu sözünü tuttuğunu belirten anne Cengiz, "Bugün onu ziyaret etti. Bu, çok büyük bir değer." dedi.

Avukat Mustafa Tırtır da "Biz Beyhan Teyze'ye inşallah ceza onandıktan sonra Ankara'ya gönül huzuruyla gelip ziyaret edeceğimiz noktasında bir söz verdik. Yargıtay kararı onayladı ve bu sayede gönül huzuruyla Başak'ın kabrine geldik." diye konuştu.

Ziyarete, Cengiz'in yakınları ve AK Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı eşlik etti.

Başak Cengiz, İstanbul'da 2021'de kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüş, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkındaki hükmün onanmasını kararlaştırmıştı.