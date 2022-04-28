Baş ağrısında korona virüs etkisi

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, Covid-19 öncesi ve sonrası başlayan baş ağrılarını dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Covid-19 esnasında başlayan baş ağrısı bazen aylarca, covid bitmesine rağmen aylarca sürmektedir. Covid enfeksiyonunda oluşmuş baş ağrısının tedavisinde öncelikle bol sıvı alma, varsa sigara ve alkolden uzak durmayı önermekteyiz" dedi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, Covid-19 enfeksiyonun baş ağrısına etkilerine dair önemli bilgiler verdi. Koronanın etkilerinden bir tanesi de baş ağrısı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, "Baş ağrısını korona virüs enfeksiyonu sırasında veya enfeksiyon bittikten sonra uzun süreli olarak da görebilmekteyiz. Bazen de tek şikayet soğuk algınlığı ve onunla beraber gelen baş ağrısı olabilmektedir. Korona virüs enfeksiyonu sırasında baş ağrısı iki şekilde incelenmektedir. Önceden var olan baş ağrısında kötüleşme, migren baş ağrısı veya gerilim baş ağrısı olan hastaların ağrılarında şiddetlenme görülmektedir. ya da korona esnasında yeni başlayan bir baş ağrısı olarak da görülebilmektedir. Yeni baş ağrısı bir çok neden bağlı oluşabilmektedir. Ateş, öksürük, enfeksiyondan oluşan gripte görüldüğü gibi benzer bir baş ağrısı olabilir. Dokuda ki oksijensizliğe Hipoksiye bağlı baş ağrısı, dokudaki enflamasyona bağlı baş ağrısı ve en kötüsü de verilen ilaç tedavilerinin yan etkisi olarak ortaya çıkardığı baş ağrısı olarak görebilmekteyiz" diye konuştu.

AYLARCA SÜREBİLİR

Covid-19 esnasında başlayan baş ağrısı bazen aylarca sürdüğüne dikkat çeken Dr. Eraslan, "Korona bitmesine rağmen aylarca sürmektedir. Bu aylarca süren baş ağrısına uzamış covid baş ağrısı denilmektedir. Hastada covid enfeksiyonu bittiğinde eğer baş ağrısı kesildiyse fazla endişe edilmemektedir. Fakat uzamış baş ağrısı varsa bu durumda hastanın rutin kan değerlerine, enfeksiyon değerlerine bakmakta ve kontrol edilmektedir. Nöro görüntüleme beyin filmi değerlendirilmektedir. Covid enfeksiyonunda oluşmuş baş ağrısı ise tedavisinde öncelikle bol sıvı alma, varsa sigara ve alkolden uzak durmayı önermekteyiz. Eğer hasta çok yorgun değilse hareket, egzersiz önerilmektedir. Hastaya vitamin, mineral destekleyecek şekilde diyet önerilmekte, buna rağmen eğer baş ağrısı kesilmemişse ağrı kesici tedavi verilmektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel