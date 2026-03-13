Haberler

Barzani ile Macron, Peşmerge-Fransız ortak asker üssüne yapılan saldırıyı görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde Musul'un Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız askeri üssüne yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıda bir Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Macron telefonda görüştü.

Barzani, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız askeri üssüne düzenlenen ve bir Fransız askerinin hayatını kaybettiği, 6'sının yaralandığı saldırıyı kınadı.

Fransa'nın, Irak ve IKBY'deki desteği ve yardımı ile bölgedeki Fransız askeri güçlerinin fedakarlıklarına minnettarlığını dile getiren Barzani, Irak hükümetinin bu grupların saldırılarını önleme ve cezalandırma görevini yerine getirmesi gerektiğini, böylece ülkenin çıkarlarının ve uluslararası toplumla ilişkilerinin artık tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

Barzani taziye dileklerini Macron'a ileterek yaralılar şifa diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Barzani ve Kürt halkının ilişkilerine ve taziyelerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, Fransa'nın Irak ve IKBY'ye desteğini ve yardımını sürdüreceğini vurguladı.

Barzani ile Macron, ayrıca, savaşta yaşanan son gelişmeler ve bölge üzerindeki sonuçlarını değerlendirerek, çatışmaları durdurmak ve sorunları barışçıl yollarla çözmek için çabaları yoğunlaştırmanın gerekliliğini vurguladı.

12 Mart saat 22.30 Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve 7 Fransız askeri personelin yaralandığı, 4'ünün hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı açıklamada bir Fransız askerin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

