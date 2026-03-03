Barzani ile Macron, "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Barzani ile Macron telefonda konuştu.

Açıklamaya göre, Barzani ile Macron, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışma ortamında artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

Bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurgulayan taraflar, tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede, karşılıklı ilgi alanına giren diğer bazı konuların da ele alındığı aktarıldı.