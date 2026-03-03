Haberler

Barzani ile Macron, "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirerek, barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladılar.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Barzani ile Macron telefonda konuştu.

Açıklamaya göre, Barzani ile Macron, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışma ortamında artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

Bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurgulayan taraflar, tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede, karşılıklı ilgi alanına giren diğer bazı konuların da ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda gözünü kararttı: Gerekirse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.