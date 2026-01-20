Haberler

Neçirvan Barzani: Suriye'deki Çatışmalar Bölgesel İstikrarı Tehdit Ediyor, Işid Riski Artıyor

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmaların bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası koalisyona IŞİD'in yeniden güçlenmesini önleme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmaların bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası koalisyona istikrarın korunması ve IŞİD'in yeniden güçlenmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan askeri çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. IŞİD riskine dikkat çeken Barzani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi olarak, Suriye ordusu ile HSD güçleri arasındaki askeri çatışmaların devam etmesini büyük endişeyle izliyoruz. Çatışmaların devam etmesi, Suriye'nin ve daha geniş bölgenin istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve IŞİD'in yeniden canlanma tehdidini artırmaktadır.

Krizin başlangıcından bu yana, savaşı ve çatışmaları durdurmak ve sorunların barışçıl çözümü için diyalog ve anlayışın benimsenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası taraflarla sürekli temas halindeyiz. Sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi çerçevesinde. Savaş ve askeri çatışmaların hiçbir sorunu çözmediğini, sadece durumu daha da karmaşık hale getirdiğini yineliyoruz.

Uluslararası koalisyonu, istikrarı korumak ve IŞİD'in yeniden güçlenmesini önlemek için görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca, çatışmaları durdurmak, ateşkes ve anlaşmaya varmak amacıyla her türlü işbirliği ve yardımı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Kürtlerin ve Suriye'deki tüm bileşenlerin haklarının gelecekteki Suriye anayasasında korunması ve güvence altına alınması gerektiğini vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

