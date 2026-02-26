Ikby Başkanı Barzani:  Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Raporunu Memnuniyetle Karşılıyorum

(ERBİL) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Herkesin beklediği barışın tesisi için Meclis çatısı altında başka adımların da atılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Barzani, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin açıklamada bulundu. Türkçe paylaşım yapan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu memnuniyetle karşılıyorum. Bunu, barış ve çözüm yolunda atılmış önemli bir adım ve doğru bir eğilim olarak değerlendiriyorum. Siyaset ve diyalog dilinin ön plana çıkarılması ile barışçıl çözüme olan bağlılık; tüm bölgenin yararına olacak kalıcı bir istikrarın inşası için temel unsurlardır."

?Bizler Kürdistan Bölgesi olarak, her zaman olduğu gibi, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesini amaçlayan, kardeşlik ve bir arada yaşam için yeni bir ufuk açan her türlü çaba ve adımı desteklediğimizi vurguluyoruz. Güvenin daha da pekiştirilmesi ve herkesin beklediği barışın tesisi için Meclis çatısı altında başka adımların da atılmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA