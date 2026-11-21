Bartın Üniversitesinin (BARÜ) kentte taşkın, sel ve kuraklık risklerini azaltmayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) destekli projesi kapsamında, Bartın Çayı Havzası'nda erken uyarı sistemi uygulaması için sensörlerden oluşan istasyon ağı kuruldu.

IPA II Çerçeve Anlaşması (katılım öncesi mali yardımlar için imzalanan anlaşma) kapsamında 2021'de hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması Projesi"nin 2023 yılı sonu itibarıyla kabul edilmesinin ardından uygulama çalışmalarına başlandı.

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ercan Gemici'nin yürütücülüğünü yaptığı yaklaşık 2 yılda tamamlanan projede, Bartın Çayı Havzası için erken uyarı sistemi geliştirildi, iklim değişikliği uyum stratejileri üretmek için haritalama ve planlama çalışmaları yapıldı, taşkın sularının geçici olarak depolanabileceği alanlar haritalanıp su geciktirme planları hazırlandı.

Haritalama işlemlerinde elde edilen veriler doğrultusunda, kent merkezinden 60 kilometre iç kesimlere doğru dağlardan gelen ırmak yatağının belirlenen bölgelerine 47 su ölçüm istasyonu, 45 toprak nemi ölçer, 13 yağış ölçer ve 2 meteoroloji istasyonu kuruldu.

Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesinin de ortakları arasında yer aldığı projede, iklim değişikliği konusunda farkındalık eğitimleri de düzenleniyor.

Proje yürütücüsü Gemici, AA muhabirine, Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı düzensiz yağışların görüldüğünü, özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde taşkın, sel ve kuraklık yaşandığını ifade etti.

Bu afetlere karşı önlem alma düşüncesinden hareketle, AB ve Türkiye'nin maddi desteğiyle 400 bini hibe olmak üzere 500 bin avroluk proje hazırladıklarını belirten Gemici, şöyle devam etti:

"Projeyle aslında 4 aktivite belirledik. Bu 4 aktiviteden en önemlisi Bartın Irmağı'nda istasyonlar kurarak taşkın risklerini azaltmaktı. Taşkın vakalarına karşı önceden önlem alabilmek amacıyla Bartın Çayı Havzası'nı sensörlerden oluşan istasyon ağıyla donattık. Yine taşkın sularının geçici olarak depolanabileceği alanların haritalandırıldığı su geciktirme planları hazırladık. Projemizde su kıtlığının etkilerini azaltabilmek amacıyla yeşil çatı ve yağmur suyu toplama uygulamaları da yer alıyor. Bartın 140. Yıl Parkı ve üniversite kütüphane binasında yeşil çatı uygulaması yaptık. Yine iklim değişikliğiyle ilgili 7'den 70'e eğitimler düzenledik. Halkımızda bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalıştık."

"Her 5 dakikada bir yağış, nehirdeki su yüksekliği ve toprağın nemine ilişkin verileri alabiliyoruz"

Gemici, Türkiye'de yıllardır yapılabilen söz konusu ölçümleri teknolojik olarak daha da geliştirme, veri kalitesini artırma ve maliyeti düşürme amacı taşıdıklarını vurgulayarak, sensörlerden oluşan istasyon ağını Bartın Çayı'nı besleyen tüm kollara yerleştirdiklerini ve veri maliyetini de yüzde 70 oranında düşürdüklerini kaydetti.

Kurulan sistem sayesinde her 5 dakikada bir yağış, nehirdeki su yüksekliği ve toprağın nemine ilişkin verileri alabildiklerini belirten Gemici, "Yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli sayısal tahmin modelleri var. Tabii bu yağışlara karşı her havzanın tepkisi farklı oluyor. Biz aslında Bartın'ı modellemiş olduk. Bu modele istinaden 72 saat öncesinden 'su seviyesi ne kadar artacak', 'hangi bölgede nasıl bir yükseliş olacak' bunları modellemiş oluyoruz." diye konuştu.

Gemici, Bartın'da özellikle son dönemde iklim değişikliğinin etkisiyle de ilişkilendirilebilecek afet ve taşkınlar ile zaman zaman kuraklık yaşandığına değinerek, 1998'de büyük bir taşkın yaşadığını, yine 2021'de Zafer köyünde büyük yıkımlara hatta can kaybına neden olan selin meydana geldiğini anımsattı.

İklim değişikliğinin de etkisiyle yaşanan afetlerin 30-40 yıl öncesine göre gerçekten önemli bir problem oluşturduğunu gördüklerini ve buna çözüm üretme düşüncesiyle projeyi geliştirdiklerini dile getiren Gemici, çalışmanın Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası katılımcılara tanıtılmasından da onur duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA