Bartın ve Zonguldak'ta 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bartın'da 43, Zonguldak'ta ise 133 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bartın'da aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 10, Ulus ilçesinde 30 ve Amasra'da 3 olmak üzere 43 köye ulaşılamıyor.
Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştı.
Sorumluluk sahasında 24 iş makinesi ve 48 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları yürütüyor.
Zonguldak
Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Merkez'de 20, Kozlu'da 20, Çaycuma'da 15, Devrek'te 12, Karadeniz Ereğli'de 63 ve Gökçebey'de 3 olmak üzere 133 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.