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Bartın Üniversitesi'nde 19 Eğitim Programı TYÇ Logosunu Aldı

Bartın Üniversitesi'nde 19 Eğitim Programı TYÇ Logosunu Aldı
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Bartın Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi tarafından akredite edilen eğitim programlarının sayısını 19'a çıkardı. Bu logo, mezunlara uluslararası alanda çeşitli avantajlar sağlayacak.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kalite güvencesi onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 19'a çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından TYÇ veri tabanına yerleştirilen BARÜ Avrupa vizesi alan program sayısı 19'a yükselirken, TYÇ logolu diplomalar, uluslararası alanda çeşitli avantajlar sağlayacak.

Akredite edilme başarısı gösteren 7 fakültesindeki 19 eğitim programının tamamı, TYÇ logosu kullanma hakkına sahip olan üniversitenin akredite olan tüm programlarının mezuniyet belgelerinde yer alacak TYÇ logosuyla mezunların diplomaları, yurt dışında daha hızlı tanınacak.

Ayrıca yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenleriyle emek yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Özverili çalışmalar neticesinde akredite edilerek eğitim kalitesini tescilleyen tüm programların, TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarının aktaran Uzun, "Üniversitemiz bünyesindeki bütün programlarımızın kalite odaklı çalışmalarını, evrensel yeterliliklere ulaşmaları noktasında güç birliğiyle sürdüreceğiz. Gösterilen gayretlerle üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda daha iyiye ulaşma noktasındaki daimi destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak'a, YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olma sürecindeki değerli teşvikleri dolayısıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İlhan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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