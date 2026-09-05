Bartın'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
BARTIN'ın Güzelcehisar sahilinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
BARTIN'ın Güzelcehisar sahilinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Güzelcehisar sahilindeki park alanında bir otomobilin motor kısmında saat 15.00 sıralarında duman yükseldi. Alevler bir anda aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı