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Bartın- Otomobil, alev alev yandı

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Amasra yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

BARTIN- Amasra yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Bartın-Amasra yolu Kazpınarı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Sürücü, durdurduğu otomobilden çıkarken alevler bir anda aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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