Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bartın Kurucaşile'de kuvvetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi ve yolu kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Kurucaşile'de kuvvetli rüzgar çok sayıda ağacı devirdi ve yolu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Kurucaşile'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, sahil kenarındaki kameriyeler zarar gördü. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi ilçeye elektrik verilememesine yol açarken, Bartın-Kastamonu-Cide yolu Uğurlu mevkisinde ulaşıma kapandı.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Ayrıca enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Arıt Turanlar köyünde ise bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Hindistan'da dini festivalde çıkan izdihamda 17 kişi öldü

Festival alanı savaş alanına döndü! Sebebi akıllara zarar
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay

Barcelonalı Lamine Yamal'a kafa attı!
Kayseri'de refüje çıkan alkollü sürücü polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Kamera yalanını ortaya çıkardı

Polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Aldığı cevap ve ceza olay oldu
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış: Para lazım, para!

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu: Yapımcılara sitemle seslendi

Adıyaman'da polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 326 bin TL ceza! Plakası da yoktu

Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Cezası dudak uçuklattı