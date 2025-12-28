Haberler

Bartın'da zirvede kar manzarası

Güncelleme:
Bartın-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutarken, bölgedeki doğal güzellikler dronla görüntülendi.

BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde ve Drahna vadisinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımdaki Soğucaksu Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi. Soğucaksu Geçidi'ne çocuklarıyla birlikte gelenler beyaz örtünün keyfini doyasıya çıkardı. Kar topu oynayan çocukların aileleri de eksi 5 derece soğukta ısınmak için ateş yaktı.

DRAHNA VADİSİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, şelalesi ve doğal güzelliği ile büyüleyen Ulukaya köyünde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı köyün üst tarafında bulunan Drahna Vadisi ve Atakkaya seyir terası beyaz örtüye büründü. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı Drahna vadisi havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
