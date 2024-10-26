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Bartın-Karabük Yolundaki Ağaç Tüneli: Sonbaharın Renk Cümbüşü

Bartın-Karabük Yolundaki Ağaç Tüneli: Sonbaharın Renk Cümbüşü
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Bartın ile Karabük arasında bulunan 9 kilometrelik ağaç tüneli, sonbaharda sunduğu muhteşem manzaralarla dikkat çekiyor. Dron ile görüntülenen tünel, yöreye gelen turistler için görsel bir şölen sunuyor.

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, güzel görüntüler sunuyor. Tünel yolda, sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Bartın'da iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolunda yolculuk edenler, sonbaharın tüm renklerinin yer aldığı tünelden keyifle geçiyor. Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, 2019'da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının pek çok tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı renk cümbüşüne bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, sonbaharda da bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yoldan geçen sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor. Yolda sıra sıra dizili olan kavlak ağaçları renk cümbüşüyle ayrı bir güzellik sunuyor.

Ağaç tünelin girişinde 6 yıldır odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Bu yol her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Özellik sonbahar ayında yaprakların sararmasıyla oluşan güzelliği görmek için Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler var. Ancak gelen misafirlerin bir daha dikkatli olması gerekiyor. Yol kenarında duran insanlarımız çöplerini doğaya bırakıyor. Özelikle UNESCO miras listesinde bulunan Safranbolu ile tarihi ve turistik ilçemiz Amasra'ya giderken, bu yolu kullananlar çok mutlu oluyor. Artık burası dünyada tanınır hale geldi. Sadece bu yolu görmek için gelenler de oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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