Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması

KARABÜK (AA) - Bartın- Karabük kara yolunda heyelan yaşanan bölgede başlatılan güçlendirme çalışması devam ediyor.

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde dağlık alandan zaman zaman yola toprak ve kaya parçaları düşen bölgede, 4 gün önce Karayolları ekiplerince güçlendirme faaliyeti başlatıldı.

80 metre yüksekliğindeki dağlık alanda yapılan çalışmayla dik yamaçta kayaları tutan ve kısmen zarar gören çelik ağlar, yine çelik halatla güçlendirilerek değiştiriliyor.

Yaklaşık 10 gün sürecek çalışma kapsamında Bartın-Karabük kara yolu belirli aralıklarla trafiğe kapatılmasının yanı sıra araç geçişleri de tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trafik işaret ve işaretçileriyle önlem alınan bölgede, sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Bölgede 9 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından yürütülen güçlendirme çalışmaları dronla görüntülendi.