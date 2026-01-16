Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

BARTIN Irmağı'nın su seviyesi, etkili olan sağanağın ardından yaklaşık 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı. Su seviyesi yükselen ırmak dronla görüntülendi.

Kentte 1 haftadır etkili olan yağmurun ardından metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün erimesiyle kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi.

Çağlayan piknik alanı su seviyesinin yükselmesiyle polis tarafından şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele su altında kaldı. Tarihi yalı iskelesindeki yürüyüş ve gemi maketi ve insan figürleri sular altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Bartın Irmağı'ndaki su yükselmesi dron ile görüntülendi.

8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,