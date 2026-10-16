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Bartın Irmağı'nı köpük kapladı! Sağanağın ardından ekipler numune aldı

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Bartın Irmağı'nı köpük kapladı! Sağanağın ardından ekipler numune aldı Haber Videosunu İzle
Bartın Irmağı'nı köpük kapladı! Sağanağın ardından ekipler numune aldı
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Bartın'da 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düşüren sağanağın ardından kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın rengi alüvyon nedeniyle değişti, sabah saatlerinde ise ırmakta köpüklenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, köpüklenmenin nedenini belirlemek için sudan numune aldı.

Bartın kent merkezinden geçerek denize dökülen Bartın Irmağı'nda sabah saatlerinde köpüklenme oluştu. Ekipler, sudan numune alarak inceleme başlattı.

SAĞANAĞIN ARDINDAN IRMAĞIN RENGİ DEĞİŞTİ

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın rengi, taşınan alüvyon nedeniyle değişti.

Irmağın, Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümünde de sabah saatlerinde köpüklenme oluştu.

EKİPLER SUDAN NUMUNE ALDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan numune alarak köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpüklenme dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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