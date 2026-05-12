Bartın Irmağı kenarında bir kişi ölü bulundu
Bartın'da Gölbucağı Mahallesi'nde, Bartın Irmağı kenarında hareketsiz yatan 35 yaşındaki Hakan A'nın cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Gölbucağı Mahallesi'nde Bartın Irmağı kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hakan A'ya (35) ait olduğu tespit edilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.